Coronavirus : les boulangers vont offrir des croissants au personnel des hôpitaux de Colmar

En Alsace, les initiatives se multiplient pour venir en aide au personnel soignant dans les hôpitaux, qui sont confrontés tous les jours, à l'épidémie de coronavirus. À Colmar, les boulangers vont offrir à partir du lundi 23 mars, gratuitement, 7 jours sur 7 et pour l'instant jusqu'au mois d'avril , plus de 200 pains au chocolat et croissants chaque jour dans les hôpitaux Pasteur, Schweitzer et la clinique du Diaconat.

Solidarité des boulangers envers les soignants

Le personnel de l'hôpital viendra récupérer les viennoiseries tous les matins chez les boulangers participants. Une dizaine de boulangers de la région colmarienne va se relayer, afin de produire chacun leur tour des croissants pour le personnel hospitalier.

Un geste de générosité, pour les aider moralement dans leur combat au quotidien contre le virus. Le boulanger prend une partie du prix à sa charge et la corporation des boulangers prend aussi sa part.