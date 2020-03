Coronavirus : les cafetiers appelés à se laver les mains au moins tous les quarts d'heure

Le syndicat des cafetiers et restaurateurs des Alpes-Maritimes, l'UMIH 06, appelle les professionnels à se laver les mains le plus souvent possible face à l'épidémie de coronavirus. Des distributeurs de gel hydroalcoolique sont désormais installés en salle et derrière les comptoirs.