Coronavirus : les cas contacts ne seront plus appelés par la CPAM de la Marne

"Urgence Covid, vous avez été identifié cas contact". Voilà ce que des milliers de Français vont désormais recevoir par SMS sur leur portable. L'assurance maladie abandonne les appels téléphoniques pour ces personnes ayant eu un contact avec un malade du coronavirus.

Face à l'évolution de l'épidémie dans le pays, les CPAM n'ont plus le choix et doivent changer de stratégie de "contact tracing" : "Aujourd'hui, on a un volume de cas qui ne nous permet pas d'appeler toutes les personnes concernées", explique Claire Gaimard, sous-directrice de la CPAM de la Marne.

Plus de 800 personnes à contacter chaque jour dans la Marne

Les chiffres de ces dernières semaines dans le département montrent effectivement la mission impossible pour les agents de la Caisse primaire d'assurance maladie : "Sur les sept derniers jours glissants, il y a eu 330 nouveaux cas positifs par jour dans la Marne, contre une centaine au début du mois d'octobre. Cela se traduit par un nombre de cas contact plus élevés, de l'ordre de 820 par jour à contacter."

Chaque cas contact recevra donc un SMS de manière automatique et systématique qui l'invitera à s'isoler. Il pourra cliquer sur un lien et consulter une page internet qui répertorie la marche à suivre pour lui : "Les consignes données par téléphone à l'époque seront expliquées sur cette page, poursuit Claire Gaimard. Ils pourront chercher les informations de manière autonome."

Relances par SMS, puis un appel

Si le cas contact ne clique pas sur le lien, la CPAM est avertie et relance le concerné avec de nouveaux textos. Il est ensuite appelé comme avant, si rien ne se passe.

Les personnes qui, elles, ont été testées positives (les patients zéro), ainsi que celles qui ne possèdent pas de téléphone portable continueront de recevoir les appels des agents de la CPAM.