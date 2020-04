Coronavirus : Les centres de consultations avancées sont ouverts, les cabinets médicaux aussi

Les centres de consultations avancées ouverts pour accueillir les patients suspectés d'être infectés par le covid-19 ne sont pas très fréquentés en Béarn, et les cabinets médicaux non plus, cela inquiète les médecins généralistes.

Très vite dès le début de l'épidémie, les médecins généralistes se sont trouvés confrontés à la nécessité de limiter les risques de propagation. Dans certains cabinets il était compliqué d'organiser une double filière avec d'un côté les patients "suspects" et d'un autre, ceux qui consultaient pour d'autres pathologies, c'est comme ça qu'est née l'idée des centres de consultations avancées, dédiés au covid-19. Des centres où ne se rend qu'après avoir appelé son médecin et pris rendez-vous.

Actuellement on compte une douzaine de ces centres en Béarn, et trois en Bigorre. Le centre de Tarbes installé au parc des expositions a accueilli jusqu'à une vingtaine de personnes par demi-journée au moment de son ouverture il y a une quinzaine de jours. Mais désormais le chiffre baisse, pas plus de six à dix personnes par jour. Pour le docteur Pierre Mesthé, ce sont les premiers effets du confinement.

Les cabinets médicaux sécurisés, restent ouverts

En Béarn, c'est moins d'une dizaine de visites par jour et dans certains centres pas plus de trois ou quatre. Mais il ne s'agit pas de centres de dépistage, il s'agit simplement de faciliter et de sécuriser l'accès des autres patients aux cabinets médicaux qui eux aussi sont de moins en moins fréquentés.

Les médecins généralistes sont très inquiets, certains patients craignent de venir consulter non plus par peur de la contagion mais des amendes. Il suffit de prendre rendez-vous, et la visite au cabinet est possible et indispensable quand on a un traitement à suivre ou des vaccinations à faire.