Coronavirus : les centres de vaccination d'Arès et Biganos n'ouvriront pas le 15 février

Ils devaient permettre l'administration du vaccin Moderna, mais les doses ne sont pas assez nombreuses. Les centres de vaccination des villes d'Arès et de Biganos n'ouvriront donc pas ce lundi 15 février, comme initialement prévu par l'Agence Régionale de Santé. Celle-ci avait cependant émis des réserves quant au déploiement de ces centres : "Ils pourront être opérationnels au 15 février, si les approvisionnements en vaccin Moderna sont bien confirmés", avait précisé l'ARS.

C'est la sous-préfète de l'arrondissement d'Arcachon, Houda Vernhet, qui a confirmé le report de l'ouverture.

La vaccination dans ces centres était réservée aux personnes âgées de plus de 75 ans et aux personnes qui présentent des comorbidités.

Ce public peut néanmoins se rendre dans les deux autres sites de vaccination présents sur le Bassin d'Arcachon. Il s'agit du centre hospitalier d'Arcachon situé à La Teste-de-Buch et de la salle de réception le Tir au vol, à Arcachon. Ces deux centres utilisent le vaccin Pfizer.

Pour prendre rendez-vous, ça se passe sur santé.fr. Pour le moment, les établissements sont saturés. La mairie d'Arcachon indique que les prochaines disponibilités pour le centre du Tir au vol sont au 15 mars.

En Gironde, 16 centres de vaccination sont disponibles. L'Agence Régionale de Santé fait un point sur la situation sanitaire en Nouvelle-Aquitaine ce jeudi 11 février.