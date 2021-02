Coronavirus : les centres de vaccination rassurés pour les secondes injections de vaccin en Béarn et Bigorre

Prendre un rendez-vous pour se faire vacciner contre le coronavirus était devenu quasiment impossible, il y a toujours plus de candidats que de doses, mais la situation est en cours d'amélioration, et surtout il n'y aura pas de retard pour les secondes injections.

La campagne de vaccination des plus de 75 ans redémarre. Les prises de rendez-vous n'étaient plus possibles entre le 14 février et le 8 mars, parce qu'il y avait des inquiétudes sur le stock de doses pour les secondes injections. Les Agences Régionales de Santé ont reçu des nouvelles rassurantes qu'elles ont transmis aux centres de vaccination. Celui de l'hôpital d'Oloron reçoit 480 doses par semaine, il en envoie 48 à Mauléon et 36 à Arudy. Déjà il peut assurer les secondes injections dans un délai maximal de 28 jours, et il va pouvoir recommencer les premières injections.

on va recevoir les doses en quantité suffisante en temps voulu, c'est à dire probablement pour la semaine du 14 février. Il semblerait qu'on aurait un peu plus de doses que prévu initialement. C'est encourageant. Frédéric Lecenne

Le centre de vaccination de Pau au parc des expositions fonctionne au quart de sa capacité, 100 vaccins par jour. Là aussi les délais sont respectés entre les deux injections. L'agenda des rendez-vous est complet jusqu'à mi-avril. La ville est candidate pour recevoir des doses du vaccin Moderna.

La campagne de vaccination au ralenti à cause des secondes injections redémarre

La situation est comparable dans les Hautes-Pyrénées. Là aussi les centres de vaccination étaient resté très prudents pour être sûrs de pouvoir délivrer les rappels. Actuellement 7.473 personnes de plus de 75 ans ont été vaccinées et parmi elles 847 ont reçu leur seconde injection, 3.650 rappels sont programmés d'ici fin février et 1.213 rendez-vous pour une première dose sont libérés là aussi d'ici fin février.

Le centre de vaccination de Lourdes a vacciné 1.340 personnes depuis le début de la campagne. Début mars, en plus des rappels, il recevra 200 doses par semaine.

l'ARS (Agence Régionale de Santé) nous a donné une visibilité depuis aujourd'hui sur le nombre de doses à venir. Là on sait qu'on a 200 doses à donner pour la primo injection chaque semaine, ce qui est déjà très bien. Michel Sarniguet.

Les vaccins AstraZeneca et Moderna arrivent

Le vaccin Moderna est annoncé pour le mois de mars dans les Hautes-Pyrénées et dans les Pyrénées-Atlantiques, les premières doses du vaccin AstraZeneca ont été réparties dans les hôpitaux par l'ARS Nouvelle Aquitaine. Ce vaccin AstraZeneca est destiné aux moins de 65 ans, et dans un premier temps aux soignants, aux aides à domicile et aux pompiers. En Nouvelle-Aquitaine 1.730 personnes ont déjà reçu une première dose.