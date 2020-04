Coronavirus : après la publication d'un guide sanitaire, des chantiers azuréens se préparent à rouvrir

Ils étaient pour la plupart mis à l'arrêt depuis le début du confinement. Mais dans les Alpes-Maritimes, la plupart des chantiers de BTP vont pouvoir rouvrir dans les prochaines semaines, même s'ils ne sont pas essentiels à l'activité du pays. Les fédérations du bâtiment et le gouvernement se sont mis d'accord sur un guide sanitaire énonçant les mesures de protection à mettre en place pour reprendre un chantier.

Gel hydroalcoolique, masques, distanciation sociale, désinfection des machines... Toutes ces mesures vont demander à certaines entreprises de totalement repenser leurs chantiers. C'est le cas d'Eiffage Construction, qui gère plusieurs chantiers dans les Alpes-Maritimes.

"On va devoir payer le trajet aux ouvriers pour qu'ils viennent dans des voitures séparées, on va aussi plus faire tourner les effectifs", explique Alain Sudre, qui s'occupe du secteur réhabilitation chez Eiffage. "Et si on n'a pas assez de masques, on sera obligés de réduire le nombre de salariés sur site."

D'autres n'ont pas attendu la sortie de ce guide pour rouvrir leurs chantiers. "Nous, on a rouvert une semaine après la mise en place du confinement", explique Franck Lavagna, qui gère une entreprise de 20 salariés. "Les ouvriers ont tout de suite voulu reprendre. On a donc mis en place tous les gestes barrière, avec du gel hydroalcoolique un peu partout. C'est plus facile de respecter une distanciation sociale quand on est une petite entreprise et qu'on se retrouve parfois à deux sur un chantier."

Mais certains syndicats, comme la CGT, déplorent un retour sur le chantier beaucoup trop rapide. "On est devenus de la chair à béton", dénonce Éric Robin, responsable de la CGT Construction, bois et ameublement dans les Alpes-Maritimes.

"Ce guide sanitaire énonce des mesures franchement dérisoires", explique le syndicaliste. "Il va surtout servir à protéger les employeurs juridiquement. Les ouvriers devront cocher des cases pour attester sur l'honneur qu'ils ne sont pas fiévreux, et ne pourront pas se retourner contre l'entreprise en cas de contamination."

"Ce guide, ce n'est pas dire : allez-y, redémarrez tous les chantiers !", conteste Laure Carladous, présidente de la fédération du bâtiment et des travaux publics dans les Alpes-Maritimes. "On connaît désormais les contraintes du confinement dans nos vies quotidiennes. Sur un chantier, ça va être mille fois pire !", affirme-t-elle. "Rien que pour venir au chantier. D'habitude, les ouvriers arrivent ensemble. Désormais, ce ne sera plus possible."