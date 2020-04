Coronavirus : les chiffres cachés des morts dans les Ehpad de l'Yonne

Dans l’Yonne entre cinq et sept Ehpad sont actuellement concernés par une contamination. Mais il est difficile de savoir à quel point ces établissements sont touchés. Directeurs d’établissements, membres du personnel et élus locaux renvoient tous vers l’ARS qui refuse de communiquer des chiffres.

Entre cinq et sept Ehpad dans l'Yonne connaissent des cas de contamination au coronavirus

Prenons le cas de l’Ehpad de Courson-les-Carrières, dans le sud de l’Yonne. Un premier signalement de suspicion de coronavirus est fait le 15 mars. Un mois plus tard, on sait qu’il y a eu plusieurs morts et du personnel contaminé. Mais combien ? Pas de réponse de Damien Patriat, directeur de l’autonomie à l’ARS Bourgogne Franche Comté : "c'est effectivement un étabissement qui a connu un taux d'attaque important au niveau du COVID-19, mais les Ehpad sont avant tout des lieux de vie, des lieux collectifs certes mais l'agence régionale de santé choisit de ne pas communiquer sur les données chiffrées."

"C'est un des Ehpad de la région qui a connu un taux d'attaque important au niveau du COVID-19" - Damien Patriat, directeur autonomie à l'ARS Bourgogne Franche Comté Copier

Des masques et des blouses en plus

Dans cet Ehpad de l’Yonne contaminé, les mesure barrière ont été mises en place, un médecin coordonnateur est sur place et tous les résidents ont été testés la semaine dernière. Des tests sont prévus ces jours-ci pour tout le personnel. L’ARS assure avoir fourni des masques FFP2 et des sur-blouses et renforcé l’encadrement sollicité sept jours sur sept.

Un besoin de transparence dans les Ehpad

Mais l’absence d’information sur le nombre de résidents touchés scandalise, Nicole Battereau, représentante des retraités Force Ouvière dans l’Yonne : "s'il n'y avait rien à cacher on communiquerait volontiers. On sait qu'il y a des morts à Brienon (ndr : à l'Ehpad public), à Champs-sur-Yonne, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas la vérité aux gens. Il y a une volonté délibérée de cacher les réalités."

"Il y a une volonté de cacher les réalités" - Nicole Battereau, responsable Force Ouvrière retraités dans l'Yonne Copier

Des responsables locaux qui préfèrent se taire

Dans le cas de l'Ehpad de Courson-les-Carrières, la directrice de l'établissement renvoie vers l'ARS. Le maire de la commune et président du conseil d'administration de l'Ehpad, Jean-Claude Denos, explique ne pas avoir tous les détails sur le nombre de morts dues effectivement au coronavirus et refuse de donner un chiffre global, même s'il comprend le besoin de transparence. Le conseiller départemental Yves Vectin renvoie vers la direction de l'établissement. Plusieurs salariées contactées expliquent craindre pour leur emploi et ne souhaitent pas s'exprimer malgré, pour certaines, l'envie de raconter.

A ce jour, le seul chiffre donné par l’ARS est régional. Au 13 avril 2020, dans les établissements médicaux-sociaux de Bourgogne Franche Comté, 279 personnes étaient décédées du COVID-19.