INFOGRAPHIE - Coronavirus : les chiffres de ce jeudi 23 juillet

Selon les données publiées ce jeudi soir par la Direction générale de la Santé, le nombre de nouveaux cas confirmés de coronavirus continue d'augmenter en France, avec "plus de 1.000" cas en une journée. Dix nouveaux foyers de cas groupés ont également été détectés depuis la veille.

Depuis début mars, l'épidémie de coronavirus a entraîné la mort de 30.182 malades, soit dix de plus que mercredi. 19.666 patients sont décédés au sein des établissements hospitaliers et 10.516 en établissements sociaux et médico-sociaux (la prochaine actualisation des chiffres pour ces établissements interviendra le 28 juillet prochain).