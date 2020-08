Coronavirus : les chiffres de ce lundi 3 août

Selon le bilan publié ce lundi de la Direction générale de la Santé, l'épidémie de coronavirus a entraîné la mort de 30.294 malades depuis le mois de mars. Plus de 1.100 cas supplémentaires par jour ont été détectés entre samedi et ce lundi.

Le coronavirus a causé la mort de 30.294 malades depuis le début de l'épidémie en France, soit 29 décès de plus que vendredi, selon le communiqué publié ce lundi soir par la Direction générale de la Santé. 19.779 décès sont survenus à l'hôpital. Pour les Ehpad, les données seront actualisées mardi.

Plus de 1.100 cas supplémentaires en moyenne chaque jour

De samedi à lundi, la France a enregistré 3.376 nouvelles contaminations, soit plus de 1.100 cas supplémentaires en moyenne chaque jour selon les données de Santé Publique France. Cela porte à plus de 191.000 le nombre de cas confirmés. Depuis le 9 mai dernier, 721 clusters se sont déclarés en France, dont cinq nouveaux depuis dimanche, mais 432 sont clôturés assure ce lundi soir la DGS.

Près de 5.200 patients sont actuellement hospitalisés en France, on dénombre 142 nouvelles admissions en une journée. Le nombre de malades en réanimation est en hausse : il passe à 384, contre 371 vendredi dernier. Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Hauts-de-France, Guyane regroupent 68% des patients atteints d'une forme grave.

Les autorités appellent à la vigilance lors des rassemblements familiaux et amicaux. La Direction générale de la Santé nous invite à "privilégier les petits groupes, s’équiper de masques grand public et de gels hydro alcooliques, préférer les espaces extérieurs, aérer les locaux, activer StopCovid, protéger les plus fragiles".