Coronavirus : les chiffres de ce lundi 10 août

La Direction générale de la Santé indique ce lundi soir que 785 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés en France en une journée. L'épidémie a fait 30.340 morts depuis le mois de mars, soit 16 de plus que vendredi dernier.

La Direction générale de Santé le répète ce lundi : la circulation du virus s'intensifie en France. En 24 heures, 785 nouveaux cas ont été détectés, et on dénombre depuis vendredi, 4.854 nouvelles contaminations, soit 10.800 sur la semaine. Depuis le début de l'épidémie, 851 clusters ont été repérés : 21 l'ont été depuis ce dimanche, mais 519 sont clôturés. Le taux de positivité des tests était de 2,1% entre le 1er et le 7 août.

Nouvelle hausse du nombre de patients en réanimation

5.045 malades sont encore hospitalisés pour une infection Covid-19, contre 5.011 vendredi dernier. Cela représente 180 nouvelles admissions en une journée. Les patients placés en réanimation sont eux aussi plus nombreux : 396 ce lundi contre 383 vendredi. L’Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Guyane regroupent 70% des malades atteints d'une forme grave de la maladie.

Depuis le début de l'épidémie, 30.340 personnes sont décédées en France, soit 16 décès supplémentaires par rapport à vendredi dernier. 19.834 malades sont morts au sein des établissements hospitaliers et 10.506 en établissements sociaux et médico-sociaux (ces chiffres seront actualisés ce mardi).

La circulation du virus s'intensifie

La Direction générale de la Santé indique que la circulation du virus s'intensifie "notamment chez les jeunes et dans certaines régions, dans les métropoles de Paris et Marseille".

Les autorités rappellent que le port du masque "est un geste de bon sens dans les lieux bondés et lorsque la distance minimale d'un mètre ne peut être respectée".