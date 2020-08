Coronavirus : les chiffres de ce mardi 4 août

Selon le bilan publié ce mardi de la Direction générale de la Santé, l'épidémie de coronavirus a entraîné la mort de 30.296 malades depuis le début de l'épidémie. Plus de 1.000 nouveaux cas ont été détectés en une journée.

Plus de 1.000 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés en une journée.

1.039 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés en 24 heures selon le communiqué publié ce mardi soir par la Direction générale de la Santé. 13 nouveaux clusters sont apparus depuis lundi, cela porte leur nombre à 733 depuis le 9 mai, mais 441 sont clôturés.

30.296 malades sont morts du coronavirus en France depuis le début de l'épidémie, dont 19.790 au sein des hôpitaux, soit 11 de plus que la veille. 10.506 personnes sont également décédées en établissements sociaux et médico-sociaux, mais Santé Publique France signale que "le nombre de décès chez les résidents a diminué entre le 28/07 et le 03/08 en raison de correction d’erreurs de saisie".

Toujours une hausse des patients en réanimation

5.162 patients sont toujours hospitalisés pour une infection Covid-19, 139 nouvelles admissions ont été enregistrées en 24 heures. Le nombre de malades atteints d'une forme grave et placés en réanimation continue d'augmenter : il est passé de 384 lundi à 388 ce mardi.

L'Île-de-France, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les Hauts-de-France et la Guyane regroupent 70% des malades en réanimation.