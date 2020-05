Coronavirus : les chiffres de l'Agence Régionale de Santé

C'est le dernier bulletin d'information de l'Agence Régionale de Santé, avant le déconfinement. Pour toute la région des Pays de la Loire, on compte 3 204 cas confirmés, 573 personnes hospitalisées et 383 décès. On compte également 1 408 retours à la maison.

En Mayenne, ce sont 353 cas confirmés qui sont recensés, 68 hospitalisés, dont 5 en réanimation et toujours 35 décès. 108 personnes ont pu rentrer chez elles.