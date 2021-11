Coronavirus : Les chiffres des hospitalisations stables dans le Gard et en Lozère

Comme tous les mardis l'ARS Occitanie publie son bulletin sur l'épidémie de Covid, on observe une forte hausse des taux d'incidences dans la région et notamment en Lozère en revanche dans le Gard et en Lozère les hospitalisations restent stables.