Coronavirus : les chiffres pays par pays alors que l'Europe est devenue l'épicentre de l'épidémie

L'Autriche reconfinée, couvre-feu aux Pays-Bas, durcissement des restrictions dans d'autres pays de l'Union comme en Allemagne pour cause d'explosion du nombre de cas, l'Europe est redevenue l'épicentre de l'épidémie de coronavirus. L'Autriche, encore elle, devenue le premier pays de l'UE à rendre la vaccination obligatoire pour toute la population, à partir de février. La France, elle, impose une troisième dose de vaccin aux plus de 65 ans pour l'instant, sous peine de perdre leur pass sanitaire, mais refuse l'idée d'un confinement des personnes non-vaccinées, mesure "pas nécessaire en France" pour Emmanuel Macron.

Le contexte se tend avec des manifestations violentes aux Pays-Bas, Rotterdam et La Haye ces deux derniers jours, des dizaines de milliers de personnes dans les rues en Autriche. Mais quelle est réellement la situation ? Les alertes sont-elles pleinement justifiées ? Pour percevoir la situation épidémique en Europe, il suffit de regarder les données fournies par les différents pays.

L'Autriche, dans le rouge, taux d'incidence de 1.052 cas pour 100.000 habitants

Au cœur de cet automne, l'Autriche est le premier pays à voir son taux d'incidence franchir la barre très inquiétante des 1.000 cas pour 100.000 habitants, suivi de la République Tchèque et des Pays-Bas. La France est pour l'instant très loin de ces niveaux, elle qui a fixé l'alerte à 50 cas pour 100.000 habitants, ce qui a d'ailleurs conduit au retour du masque à l'école. On notera encore une fois que l'Espagne arrive à maitriser la propagation du virus avec à peine 50 cas pour 100.000 habitants, 20.000 cas cette semaine et 86 décès ces sept derniers jours.

Flambée des cas en Allemagne

Pour comprendre la situation en Allemagne, au-delà du nombre de cas quotidiens, il suffit de regarder la courbe des contaminations sur les sept derniers jours. Là, la situation est impressionnante avec 324.000 cas recensés, trois fois plus qu'en France. La Grande-Bretagne est également sur une courbe des contaminations importante, mais le pays, fortement vacciné, ne connait pas une croissance très marquée du nombre de décès, contrairement à l'Allemagne. Les Pays-Bas connaissent aussi une forte hausse du nombre de cas (130.813 sur les sept derniers jours), là encore plus qu'en France alors qu'il y a quatre fois moins d'habitants.

Roumanie, Pologne, Allemagne, forte augmentation du nombre de décès

1.370 décès lors des sept derniers jours en Allemagne. La hausse est très importante. Le pays craint de ne pas pouvoir gérer l'afflux de patients à l'hôpital. "La situation dans les hôpitaux est critique" a d'ailleurs expliqué cette semaine Manne Lucha, la ministre de la santé à Stuttgart, "les opérations doivent être reportées". Situation très tendue aussi en Roumanie et en Pologne avec 2.000 décès environ recensés sur ces sept derniers jours. La France a compté 302 décès liés au Covid-19 sur la dernière semaine écoulée.