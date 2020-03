Coronavirus : les cliniques de l'Hérault se préparent si besoin

Face au coronavirus, le CHU de Montpellier est en première ligne pour soigner les malades avec les hôpitaux de Béziers et Sète mais les cliniques privées du département s'organisent elles aussi pour faire face à un éventuel afflux de patients contaminés.

Si comme on l'annonce, une forte vague de malades du coronavirus déferle sur l'Hérault, au delà des hôpitaux qui sont en première ligne, les cliniques du département seront sollicitées pour accueillir des patients. Depuis des semaines, elles s'organisent pour faire face cet afflux.

La polyclinique Saint-Privat de Boujan-sur-Libron prés de Béziers (Hérault) réalise habituellement entre 50 et 70 interventions par jour, désormais, une dizaine seulement, les opérations qui ne peuvent pas être repoussées pour des cancers par exemple. Résultat, la moitié des lits sont vides. L’établissement reçoit aussi les urgences du biterrois uniquement des patients non suspect covid 19. La clinique met aussi du matériel à disposition, elle peut prêter 6 respirateurs et 25 pousse-seringues électriques a l’hôpital de Béziers.

La clinique du Millénaire peut accueillir jusqu'à 15 patients en réanimation

A Montpellier, la clinique du Millénaire se met aussi en "mode coronavirus". Les visites sont interdites, la température du personnel est contrôlée à l'entrée. Cette clinique dispose d'un service de réanimation qui permettra une fois que le CHU aura dépassé sa jauge de recevoir des cas graves, 10 à 15 patients. Plus de 40 médecins, réanimateurs, anesthésistes mais aussi des pneumologues se sont organisés pour assurer des gardes le moment venu.