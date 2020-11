Coronavirus : les cliniques de Vaucluse en renfort de l'hôpital public

Face à l'épidémie de Covid, les cliniques privées de Vaucluse viennent en soutien de l'hôpital public. Sur demande de l'Agence régionale de santé, elles réorganisent leur offre de soin, envoient du personnel en renfort et accueillent des patients positifs au Covid. En Vaucluse, la plupart des cliniques appartiennent au groupe Elsan: les cliniques Urbain V et Rhône Durance par exemple à Avignon, ou encore la clinique d'Orange.

Jusqu'à 30 patients Covid à Rhône Durance

La première mesure prise par les cliniques, comme pour l'hôpital d'ailleurs, c'est la déprogrammation de toutes les interventions non-urgentes, sans perte de chance pour les patients. Par exemple, une chirurgie de la cataracte pourra très bien être menée dans plusieurs mois. Ces annulations permettent de libérer des lits et de dégager du temps au personnel soignant.

Des soignants, volontaires, sont partis en renfort dans les hôpitaux d'Orange et d'Avignon. Le directeur du groupe Elsan en Vaucluse, Clément Larcher, en compte 20, infirmières/infirmiers et aides-soignants. De plus, la clinique Rhône Durance, à Avignon, accueille déjà dix patients positifs au Covid, dans un service de médecine. A terme, ce chiffre pourra même monter à 30 et d'autres établissements du groupe seront également en mesure de le faire dans les prochains jours.

Au printemps, ces cliniques ont envoyé du matériel à l'hôpital, matériel de ventilation par exemple. Des volontaires étaient partis dans le Grand Est ou en région parisienne. Cette fois, tout le monde reste en Vaucluse pour accueillir des patients beaucoup plus nombreux. Une évidence pour Clément Larcher, le directeur d'Elsan : "nous devons tous nous mettre en ligne pour faire face".