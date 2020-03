Coronavirus : les collectes de sang continuent dans les Landes pendant le confinement

L'Etablissement Français du Sang appelle aux dons. Malgré les mesures de confinement, les déplacements pour aller donner son sang restent autorisées. Les lieux de collecte sont considérés par les autorités de l'Etat comme des lieux publics autorisés car vitaux et indispensables.

L'EFS continue d'accueillir les donneurs, sauf ceux qui présentent des symptômes grippaux. Les donneurs sont autorisés à se déplacer sous réserve qu'ils remplissent là aussi l'attestation officielle ou une déclaration sur l'honneur indiquant aller donner son sang, au motif de l'assistance aux personnes vulnérables.

France Bleu Gascogne : Y a t-il un impact du confinement sur la collecte de sang dans les Landes ?

Sophie Fleutiaux : Les premiers jours nous avons ressenti quelques difficultés. Par rapport aux consignes nationales, les donneurs ont pensé que nous supprimerions les collectes. Mais, il n'en est rien. Les collectes dans les communes sont maintenues selon le calendrier prévu. Les collectes prévues dans les lycées et dans les entreprises sont supprimées. Donc les donneurs sont invités à venir sur les collectes mobiles, à présenter le document indispensable (ndlr : l'attestation) en cochant la case 4, les autorités leur permettront de circuler.

Est-ce qu'il y a pas un risque de contamination ?

Les consignes sont claires. Nous respectons les conditions d'éloignement des donneurs. Donc, ça nous a amené à revoir l'implantation de certaines collectes. Par exemple à Saint-Vincent-de-Tyrosse nous changeons de salle pour avoir une salle plus grande et éloigner les donneurs d'au moins un mètre. Ça nous demande beaucoup de personnel et d'énergie pour structurer la collecte en sécurité pour les donneurs.

Une personne porteuse du coronavirus peut elle contaminer d'autres personnes en donnant son sang ?

Il n'y a pas de preuves que le coronavirus pouvait se transmettre par le sang. Par contre, nous prenons toutes les garanties pour que les gens potentiellement contact avec des patients malades soient pris en charge de façon spécifique ou éventuellement contre-indiqués au don.

Comment fait-on pour venir donner son sang malgré le confinement ?

Deux solutions : le donneur imprime le document officiel et coche la case 4 qui prévoit une assistance aux personnes vulnérables. Une bonne raison pour le don du sang. Chaque donneur invité à la collecte reçoit un sms, un carton d'invitation ou un mail qu'il pourra présenter aux autorités. Je recommande aussi pour les donneurs qui souhaitent donner sur les maisons du don (Dax et Mont-de-Marsan) de présenter le sms qu'ils auront reçu à la suite de la prise de rendez-vous. J'incite les donneurs à nous téléphoner pour prendre rendez-vous afin de ne pas avoir une affluence qui dépasse les recommandations de sécurité. Prendre rendez-vous aussi pour étaler les dons, parce que la période compliquée va durer un petit peu et les dons de sang pour les malades chroniques doivent se faire régulièrement. Nous n'avons pas particulièrement besoin aujourd'hui, mais tout le temps.

Les maisons du don, dans les Landes

Dax : Hôpital Thermal, 1 rue Labadie. Ouverture exceptionnelle ce vendredi 20 mars de 9h à 13h. Ouverture un samedi sur deux, dont ce samedi 14 mars.

: Hôpital Thermal, 1 rue Labadie. Ouverture exceptionnelle ce vendredi 20 mars de 9h à 13h. Ouverture un samedi sur deux, dont ce samedi 14 mars. Mont-de-Marsan : 691 avenue Cronstadt. Ouverture ce jeudi de 10h30 à 16h et ce vendredi de 8h à 13h30.

Pour trouver une collecte : https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte