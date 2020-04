Coronavirus : les collectes de sang suspendues en Dordogne

L'Établissement français du sang a décidé de suspendre son activité en Dordogne jusqu'au lundi 20 avril. L'EFS n'a plus assez de personnel pour assurer ses collectes mobiles, et même au centre permanent à Périgueux

Les donneurs qui avaient pris rendez-vous ont déjà été prévenus, par exemple à Saint-Astier et Montignac ; l'Etablissement français du sang de Nouvelle Aquitaine suspend ses collectes dans le département de la Dordogne pour les deux prochaines semaines. Les collectes mobiles et à la maison du don du 14 rue-Victoria (dans le quartier de l'hôpital de Périgueux). Elles devraient reprendre le lundi 20 avril. L'EFS utilisera ses réserves, et la collecte continue ailleurs en Nouvelle-Aquitaine. C'est le manque de personnel qui oblige l'EFS à prendre cette décision.