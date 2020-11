Coronavirus : les commerces non alimentaires pourront vendre sur commande en Vaucluse

Une réunion est prévue ce jeudi après midi en préfecture de Vaucluse avec les maires du département. Nombre d'entre eux avaient pris des arrêtés illégaux d'ouverture des commerces de proximité, qui ont été retoqués par le préfet. Seul le maire de Camaret-sur-Aigues n'a pas abandonné et est convoqué devant le Tribunal administratif de Nîmes mardi 10 novembre.

Les commerces ne sont pas fermés, c'est la réception du public qui est fermée

Bertrand Gaume assure qu'il va travailler avec les maires pour trouver de nouveaux moyens de faire du commerce. Il "soutient toutes les initiatives de vente à domicile, ou à emporter". Le préfet veut encourager la proposition du co-président de l'association des maires de Vaucluse, Jean-François Lovisolo, qui permet aux commerces de travailler sur rendez-vous. Les commerces ont fermé l'accueil du public, mais ils ne sont pas fermés. Ils peuvent encore distribuer leurs produits avec des livraisons ou des collectes sur place. "On peut amener un pantalon à sa couturière, on peut commander et aller chercher ses produits dans une mercerie ou un autre commerce non alimentaire."

Le préfet de Vaucluse, comme la FDSEA et les JA ce jeudi, appelle à consommer local. Les courses sont possibles localement, avec des click-and-collect ce qui évitera de financer des plate-formes américaines de vente sur internet.