Coronavirus : les communes manchoises se préparent aux municipales

Les 15 et 22 mars, les bureaux de vote manchois vont se remplir d'électeurs à l'occasion des municipales. Plusieurs communes ont déjà annoncé ce mercredi 11 mars des mesures de précaution contre le coronavirus, suivant les recommandations d'une circulaire du ministère de l'Intérieur.

A Cherbourg ou Saint-Lô, l'ensemble des bureaux de vote seront nettoyés en début et en fin de journée. Des solutions hydroalcoolique seront disponible à l'entrée et les électeurs auront accès aux sanitaires pour se laver les mains.

Les stylos, règles et isoloirs seront régulièrement désinfectés. Les Manchois sont notamment invités à venir avec leur propre stylo, il faut simplement qu'il soit noir ou bleu et non effaçable. La ville de Carentan annonce aussi des marquages au sol, pour inciter les électeurs à respecter une distance d'un mètre.

"Toutes les mesures pour éviter une contamination ont été prises", assure Fréderic Bastian, adjoint à la mairie de Cherbourg en charge de la promotion de la santé. "Mais j'en appelle au civisme de chacun, il faut respecter les recommandations de santé."

Crainte sur l'abstention

Ce contexte fait craindre à certains candidats que l'abstention soit le grand gagnant de cette campagne.

"Il est évident que ça pourrait avoir une conséquence importante sur le résultat", admet le maire sortant de Valognes, Jacques Coquelin, qui juge que ses "concitoyens sont suffisamment intelligent pour savoir qu'ils peuvent voter en toute sécurité."

Son rival, également à la tête de l'opposition municipale, Fabrice Rodriguez est du même avis: "en appliquant les gestes barrières, il y a toutes les raisons de penser que le risque sera minime, s'il y avait quelqu'un de contaminé à Valognes."