Coronavirus : les conseils d'un psychiatre lillois pour supporter le confinement

Le confinement, pour le moment annoncé jusqu'au 31 mars, risque sans doute d'être prolongé. Comment le vivre le mieux possible ? Comment éviter les angoisses et les conflits ? Christophe Debien, psychiatre au CHU de Lille, nous donne des pistes.

Le confinement lié au coronavirus sera sans doute prolongé au-delà de la période de deux semaines initialement annoncée, même si cela n'a pas encore été décidé. Une interdiction de sortir qui peut être difficile à vivre psychologiquement.

Questions à Christophe Debien, médecin psychiatre du CHU de Lille, membre du Centre national de ressources et de résilience (CN2R).

Est-il normal de se sentir angoissé ?

Il y a beaucoup de raisons d'être angoissé : la peur de tomber malade, bien sûr, mais on est aussi en train de réaliser l'importance du lien social. On a l'impression qu'il est en train de s'effondrer, car on ne va plus au travail, on ne se rencontre plus librement. Il y a aussi les inquiétudes économiques.

Quelles peuvent être les conséquences psychologiques de ce confinement ?

On a encore peu de travaux sur le sujet. On a l'expérience des militaires qui travaillent dans les sous-marins, ils restent confinés ensemble pendant un certain temps. Et puis on a les travaux de nos confrères chinois, qui ont vécu la vague de coronavirus avant nous. Les conséquences, ça peut être une angoisse, un stress qui montent, et qu'on doit apprendre à maîtriser.

Vous avez des techniques à conseiller ?

Il faut se lever tous les matins, comme s'il n'y avait pas de confinement, prendre son petit-déjeuner, sa douche. C'est très important d'avoir un rythme. Il faut également maintenir une activité physique, même à l'intérieur. Il y a aussi des techniques de yoga, avec de nombreuses applications sur internet. Idéalement, il faut avoir des activités en-dehors des écrans, comme retrouver le plaisir de la lecture, ou des jeux de société. Toute cette routine, c'est une manière de dire à notre cerveau : "tes repères sont toujours là".

Y a -t-il des risques à rester ainsi confinés avec nos proches, est-ce que cela peut aller jusqu'à la violence ?

Effectivement, on n'a pas l'habitude de rester ainsi les uns avec les autres tout le temps. Il faut essayer de respecter l'intimité de chacun. Avoir des moments où on se retrouve seul avec soi-même. Et communiquer ses émotions, savoir dire à l'autre "je ne te supporte plus, il faut que j'aille prendre l'air à la fenêtre, ou prendre un bouquin, ou regarder ma série préférée". Car dans les travaux chinois, on a vu que ce qui dominait dans les émotions au bout d'un certain temps de confinement, c'était la colère. Cette colère doit pouvoir s'exprimer autrement que par la violence".

Pour les personnes seules, ce confinement peut-il être encore plus angoissant ?

Bien sûr. Chacun d'entre nous doit identifier les personnes seules de son quartier, et leur faire un petit coucou : un mot dans la boîte aux lettres, un mail... L'important est de garder un lien. Il y a par exemple cette initiative dans un quartier proche de chez moi : tous les soirs à 19h, les voisins se donnent rendez-vous sur le pas de leur porte, donc à bonne distance les uns des autres. Ils partagent, de loin, quelques anecdotes.

