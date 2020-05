Coronavirus : les consultations reprennent à l'hôpital de Mont-de-Marsan

Toutes les opérations non urgentes et les consultations médicales avaient été annulées dès le début de l'épidémie de coronavirus. Mais à partir de ce mardi, l’activité de l’hôpital va reprendre, du moins partiellement. Les consultations vont à nouveau être assurées dans de nombreuses spécialités.

Dès le début de l’épidémie, afin de prioriser l’accueil des patients Covid-19, le centre hospitalier de Mont-de-Marsan avait déprogrammé toutes les activités chirurgicales ou médicales non-urgentes (ne relevant pas de la cancérologie et du suivi de grossesse). Aujourd’hui, étant donné l'évolution de l’épidémie en Nouvelle-Aquitaine, l'hôpital Layné a décidé d'organiser une reprise partielle de son activité. Cela concerne les consultations médicales et chirurgicales.

Les patients concernés seront contactés par l'hôpital

Ainsi, dès ce mardi, les consultations reprennent dans de nombreuses spécialités médicales et chirurgicales pour les patients dont la venue avait été reportée, notamment les patients souffrant de pathologies chroniques. Mais attention, pas la peine de vous ruer pour prendre RDV, les patients concernés seront appelés directement par les secrétariats, en fonction d'une liste établie par les médecins du centre hospitalier.

Un site supplémentaire pour les consultations

Afin de permettre la tenue de ces consultations, tout en respectant les mesures barrières, une organisation spécifique est mise en place, avec notamment deux lieux de consultations (au lieu d'un seul, sur le site de Layné) :

- Un nouveau site, La Hiroire (allée Claude Mora, à proximité de l’hôtel « Le Renaissance »), accueillera les consultations de diabétologie, neurologie (hors examens), rhumatologie, médecine Interne et infectiologie.

- Sur le site de Layné se tiendront les consultations de gastroentérologie, pneumologie, pédiatrie, cardiologie ainsi que les consultations de chirurgie, d’anesthésie et d’ORL.

Garantie des gestes barrières

Tout une organisation a été mise en place pour garantir la sécurité des patients et le respect des gestes barrières : une consultation programmée toutes les 30 minutes, accès uniquement par l’entrée principale de l'établissement ou le service des urgences selon la spécialité, lavage les mains indispensable avec une solution hydro-alcoolique à l’arrivée, remise d’un masque chirurgical à l’accueil, pas d’accompagnant sauf pour les mineurs et personnes handicapées, et pour les patients devant bénéficier d’une intervention chirurgicale, un test de dépistage du covid-19 sera programmé 4 jours avant l’intervention (test PCR).

100 téléconsultations depuis début avril

Parallèlement, l'hôpital montois va poursuivre le développement des consultations téléphoniques et téléconsultations engagé sur ces dernières semaines afin de maintenir le suivi d’une majorité de patients dont la venue sur le centre hospitalier n’est pas nécessaire. Près de 100 téléconsultations ont ainsi été réalisées depuis le 8 avril.

Afin de permettre également une reprise partielle des opération chirurgicales, un bloc opératoire supplémentaires va être rouvert. De même, le centre hospitalier va redonner sa fonction première à la salle de surveillance post interventionnelle (plus connue sous le nom de salle de réveil) jusqu’ici transformée en salle de réanimation.

Les visites restent interdites

Une bonne nouvelle également pour les futurs parents : depuis jeudi dernier, le papa est à nouveau admis en salle de naissance et à la maternité.

Evidemment, compte tenu des incertitudes sur l'évolution de l'épidémie, la reprise de l'activité du centre hospitalier de Mont-de-Marsan ne peut être que partielle. Le site se doit de conserver tout de même des capacités de réanimation élevées et de garantir la réactivation, à tout moment, de son dispositif COVID en cas de reprise de l’épidémie. Les visites aux personnes hospitalisées restent également interdites jusqu'à nouvel ordre.