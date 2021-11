Coronavirus : les contaminations repartent à la hausse dans l'Yonne

La reprise de l'épidémie de coronavirus se confirme dans l'Yonne. En une semaine, le taux d'incidence est passé de 53 cas pour 100.000 habitants à 104 cas pour 100.000 habitants ce mardi 23 novembre. "On est dans une situation d'accélération assez rapide du taux d'incidence", confirme le préfet de l'Yonne Henri Prévost. Au niveau national, pour la première fois depuis le mois d'août, plus de 30.000 nouvelles contaminations ont été recensées en 24 heures. Face à ce regain, le gouvernement est pressé de prendre des décisions, il se réunit en Conseil de défense sanitaire ce mercredi. De son côté, la préfecture de l'Yonne ne prend pas de mesures supplémentaires.

Les établissements scolaires sont aussi touchés par cette reprise de l'épidémie : 10 classes sont fermées dans le département de l'Yonne. Pour l'heure, la flambée des cas de covid-19 ne se fait pas trop ressentir à l'hôpital, même si le nombre d'hospitalisations augmente dans l'Yonne. 36 personnes sont actuellement hospitalisées en raison d'une infection au coronavirus, contre 21 il y a une semaine. Quatre patients sont pris en charge dans les services de réanimation.

Il faut se remobiliser autour des gestes barrières

Face à cette reprise de l'épidémie, la préfecture de l'Yonne appelle les Icaunais et Icaunaises à maintenir leurs efforts, à ne pas relâcher les gestes barrières. "Il s'agit en particulier du port du masque dans les lieux où il y a beaucoup de monde" comme devant les gares, les abribus ou à la sortie des écoles, indique le préfet Henri Prévost. Ce masque est "important" même à l'extérieur, car dans certains lieux très fréquentés, "on est capable d'avoir des gouttelettes qui vous transmettent le virus".

Pour enrayer l'épidémie, les autorités misent sur la vaccination. Une troisième dose de vaccin est actuellement disponible pour les personnes fragiles et âgées de plus de 65 ans. À partir du 1er décembre, ce rappel vaccinal sera élargi aux plus de 50 ans. Le préfet de l'Yonne encourage donc les personnes éligibles à cette troisième dose à prendre leur rendez-vous.

Ce rappel vaccinal est d'ailleurs qualifié "d'indispensable" par Damien Borgnat, adjoint au délégué départemental de l'Agence régionale de santé. "Les personnes les plus âgées ont une immunité plus fragile, elles répondent un peu moins bien à la vaccination que les personnes plus jeunes", explique-t-il.

Henri Prévost affirme en outre que les centres de vaccination du département sont en train de monter en puissance.