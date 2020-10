Coronavirus : les contaminations repartent à la hausse en Alsace

Le nombre de nouveaux cas de covid a doublé en une semaine dans le Bas-Rhin selon les derniers chiffres de l'agence régionale de santé, l'ARS, des chiffres portant sur la semaine du 3 au 9 octobre. Le taux d'incidence augmente fortement, il frôle à nouveau dans le Bas-Rhin la barre des 100 nouveaux cas en une semaine pour 100.000 habitants, avec 94 cas en une semaine pour 100.000 habitants. Le taux d'incidence augmente aussi dans le Haut-Rhin, pour s'établir à 62 nouveaux cas en une semaine pour 100.000 habitants.

Dans ce contexte, la préfète du Bas-Rhin, Josiane Chevalier tape du poing sur la table après le spectacle clandestin de Dieudonné à Geispolsheim, il pourrait s'agir d'un nouveau foyer de contamination selon l'ARS. L'agence régionale de santé appelle tous les participants à se faire dépister.

Un taux d'incidence plutôt bas chez les plus de 65 ans

Le point positif dans les derniers chiffres de l'épidémie en Alsace, c'est que la contamination des personnes de plus de 65 ans reste relativement basse. Avec un taux d'incidence de 44 dans le Bas-Rhin, de 38 dans le Haut-Rhin. Ce taux d'incidence chez les personnes de plus de 65 ans fait partie des critères utilisés pour décider du passage en alerte renforcée ou en alerte maximale, tout comme le taux d'occupation des lits dans les services de réanimation. Une douzaine de personnes malades du covid sont actuellement en réanimation dans les hôpitaux alsaciens. A Strasbourg, Force ouvrière tire toutefois la sonnette d'alarme. Selon le syndicat, les salariés des services d'urgence et de réanimation sont à bout, ils auront beaucoup de mal à affronter une forte reprise de l'épidémie.