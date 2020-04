Avec le concours de l'atelier couture du Conservatoire, 300 masques ont été confectionnés par sept couturières et couturiers confinés à domicile et donnés aux agents de la collecte des déchets du Grand Avignon pour leur protection.

Coronavirus : les couturières et couturiers de l'Opéra du Grand Avignon ont façonné des masques de protection

Des masques en tissu et lavables conçus à partir du patron édité il y a deux semaines par le CHU de Grenoble. La demande qui émanait des services techniques du Grand Avignon a tout de suite trouvé des volontaires parmi l'équipe de ces ateliers aujourd'hui fermés. "Je suis venue exceptionnellement à l'atelier pour faire le bilan des fournitures et préparer des petits paquets pour chacun et chacune des volontaires", raconte Elza Briand, la responsable de l'atelier couture de l'Opéra du Grand Avignon.

Plusieurs ateliers d'opéras en France comme à l'étranger sont aussi mobilisés en ce moment dans cette démarche de solidarité.