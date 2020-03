Tous les établissements accueillants des enfants resteront fermés dans le Haut-Rhin à compter du lundi 9 mars et pour une durée de deux semaines. L'annonce a été faite vendredi soir par le Premier ministre.

Coronavirus : les crèches, écoles, collèges et lycées du Haut-Rhin fermés pour 15 jours

Le Premier ministre a annoncé vendredi soir la fermeture à compter du lundi 9 mars des crèches, maternelles, écoles, collèges et lycées du Haut-Rhin et de l'Oise, "les deux départements les plus concernés" par l'épidémie de coronavirus. Cette fermeture est prévue pour l'instant pour 15 jours.

Dans un premier temps, le préfet du Haut-Rhin avait décidé vendredi midi de ne fermer que certains établissements, une centaine. Edouard Philippe a donc pris une mesure encore plus ferme. "Si nous décidons ces mesures, ce n'est pas parce que ces lieux seraient plus dangereux", a précisé le Premier ministre. "_Les enfants sont ceux qui échappent le mieux aux formes graves de la maladie_. Mais ils peuvent transmettre le virus et il leur est extrêmement difficile de respecter l'ensemble des consignes indispensables pour freiner un maximum la progression du virus."

Le département du Haut-Rhin fait partie des territoires les plus touchés par le coronavirus, avec plus de 80 cas dénombrés vendredi, huit fois plus qu'il y a deux jours. Le préfet a annoncé une série de mesures exceptionnelles pour lutter contre la propagation du Covid-19.