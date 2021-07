Coronavirus: les créneaux sans rendez-vous supprimés au vaccinodrome de Micropolis à Besançon

A Besançon, le vaccinodrome de Micropolis n'accepte plus à partir de ce jeudi de personnes venant sans rendez-vous. Une décision prise face à l'afflux cette semaine de candidats au vaccin depuis l'allocution d'Emmanuel Macron.

Plus d'injection sans rendez-vous au vaccinodrome de Micropolis à Besançon

C'était une manière d'augmenter le nombre quotidien de vaccinations contre le covid-19 à Besançon: depuis plusieurs semaines le vaccinodrome de Micropolis acceptait de délivrer une injection aux personnes se présentant spontanément sans rendez-vous. Mais après l'allocution d'Emmanuel Macron lundi 12 juillet, la donne a changé. Depuis ce jeudi 15 juillet, il faudra impérativement prendre rendez-vous avant de se présenter au centre.

Une décision prise face à l'afflux de demandes. Le discours du chef de l'Etat et les nouvelles contraintes annoncées liées au pass sanitaire ont provoqué partout en France des files d'attente dans les centres de vaccination. Micropolis n'a pas échappé à la règle: dès le lendemain, le centre était pris d'assaut par des candidats au vaccin qui avaient pris rendez-vous en catastrophe, et d'autres venus sans rendez-vous, dont le nombre a plus que doublé. A tel point qu'il avait fallu rappeler du personnel.

Un rendez-vous obligatoire par téléphone ou via internet

Le vaccinodrome fonctionne désormais à plein régime, et n'est plus en mesure d'accueillir les personnes se présentant spontanément. Pour obtenir votre piqure, il vous faut donc réserver un créneau par téléphone au 03.63.42.10.13, ou via le site internet du ministère de la Santé ou la plateforme Doctolib.