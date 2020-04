Coronavirus : les cures thermales pourraient reprendre mi-juillet en Auvergne

Des établissements thermaux fermés pour cause de crise sanitaire, c'est un coup très dur pour l'Auvergne, qui compte 10 stations thermales, et accueille 55 000 curistes par an. La perspective de rouvrir mi-juillet, comme vient de le suggérer le CNETh, le Conseil National des Exploitants thermaux, redonne le moral. Pour autant, beaucoup de questions se posent quant à l'accueil des curistes, l'organisation des soins, la durée de la saison. Un peu partout, les équipes travaillent en vue d'offrir à leurs clients les meilleures solutions possibles. Pour les malades souffrant de pathologies chroniques, la cure thermale est un remède efficace. Et louper une année est loin d'être anecdotique.

Rallonger la saison thermale

Environ 1/3 des curistes ont renoncé purement et simplement en annulant leur cure cette année. Les 2/3 souhaitent en revanche effectuer leurs soins ultérieurement. Aujourd'hui, chaque établissement appelle ses clients pour tenter de fixer avec eux de nouvelles dates. Mais sera-t-il possible de tout rattraper ?

Eric Brut est directeur d'Auvergne Thermale : "Un grand nombre de stations ont prévu de finir leur saison un peu plus tard. J'ai juste une inquiétude : les mois de septembre, octobre, et novembre sont les mois les plus chargés. Rajouter de l'activité ces mois-là sera compliqué. Même avec une extension de deux ou trois semaines, on ne pourra pas récupérer les trois ou quatre mois de non ouverture en début de saison".

La source des Célestins à Vichy © Maxppp - Tim Somerset

Des conditions d'accueil plus contraignantes

Une fois le calendrier de la saison revu et corrigé, d'autres interrogations surgissent : dans quelles conditions les soins vont-ils se dérouler ? Les contraintes ne sont pas connues pour le moment mais Eric Brut estime qu'elles peuvent être "draconiennes, avec la suppression de certains soins, la nécessité de multiplier le nombre de personnels et dans le même temps l'obligation de ne pas réunir trop de patients dans un même service".

Plus de 200 enfants défilent aux thermes de La Bourboule pour soigner leur asthme pendant les vacances © Radio France - Juliette Micheneau

La facture sera lourde

Dans tous les cas, et quelles que soient les modalités retenues, la note sera salée pour les établissements thermaux. La perte d'activité aura aussi inévitablement des conséquences sur l'économie locale. Le thermalisme en Auvergne, qui représente 8 000 emplois directs et indirects, génère plus d'un million de nuitées et plus de 110 millions d'euros de retombées économiques.