Coronavirus : les dentistes isérois s'organisent pour faire face à l'urgence

En raison de l'épidémie de coronavirus, tous les cabinets dentaires de France ont fermé leurs portes. En Isère, une cellule de crise a été mise en place sous la houlette du conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes pour répondre aux urgences dentaires et ne pas encombrer les hôpitaux.

En Isère, depuis mardi dernier, et par manque de masques, pour se protéger et proétger leurs patients, les dentistes ont fermé leurs cabinets pour cause de covid-19. Ils sont en première ligne, car, comme ils le disent eux-mêmes, "ils sont toute la journée dans la bouche de leur patients !"

Une cellule de crise mise en place par les dentistes isérois

Toutefois, le conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de l’Isère a mis en place une cellule de crise et un système de garde piloté par le conseil de l'Ordre.

L'objectif est de traiter les cas les plus graves pour éviter une saturation supplémentaire des services hospitaliers. Alors, comment çà marche ? Nous avons poser la question au Docteur Alexandre Sage, qui est responsable de la cellule de crise.

Les cabinets de garde seront réservés aux cas graves et urgents

"Si vous avez mal aux dents, appelez le cabinet de votre dentiste habituel. Un renvoi d'appel vous mettra en relation avec lui. Il pourra vous rassurer. Il vous fera, si nécessaire, une ordonnance par téléphone, une téléprescription. Si vous n'avez pas de dentiste, appelez le cabinet le plus proche de votre domicile, en consultant l'annuaire. S'il s'agit d'un cas grave, le patient sera dirigé vers un cabinet de garde pour une intervention en urgence. "

Le docteur Sage précise que le but est de soigner tout de suite pour éviter les complications qui peuvent être graves et nécessiter ensuite une hospitalisation. Or, ce n'est pas le moment d’encombrer les hôpitaux, débordés avec le virus. "Nous sommes tous solidaires de nos collègues soignants !"

Les dentistes ont reçu des masques pour tenir un mois.

Quant aux masques de protection, l'Isère en a reçu pour tenir, en théorie, 4 semaines. "Il faut bien comprendre que nous sommes en état d'urgence sanitaire. Depuis la fermeture des cabinets dentaires, les Français n'étaient plus soignés. Il nous fallait donc inventer un Samu dentaire !"

Inventer un Samu dentaire.

Et il prévient : " Nous ne pourrons pas répondre à tout le monde, tout de suite, on ne prendra vraiment que les urgences. On ne peut pas faire autrement pour l'instant. Mais c’est toujours mieux que rien." précise le Docteur Sage qui conclut : "C'est sûr qu'une fois l'épidémie passée, cela va être le gros embouteillage dans nos cabinets, quand ils vont rouvrir !"