Coronavirus : les dentistes manquent de masques chirurgicaux

Quinze millions de masques chirurgicaux ont été diffusés à l’échelle nationale mais ce n'est pas suffisant selon les professionnels de santé. Les pharmacies ne peuvent plus en délivrer en bon nombre, aux professionnels comme aux patients. En France, seules quatre usines en fabriquent.

Dans son cabinet dentaire, Caroline de Bataille pense bientôt ne plus pouvoir recevoir ses patients parce qu'elle n'a pas assez de masques de protection. Ils sont livrés aux professionnels par boîtes de 50. Et une boîte tient en moyenne une semaine : "On est limité par nos fournisseurs à trois boîtes de masques par praticien. Moi je suis collaboratrice, et je compte pas en tant que praticienne. Actuellement dans le cabinet on a trois boîte de masque pour deux. C'est insuffisant. Avec ou sans coronavirus on ne peut pas prendre en charge des patients sans masque".

Le président du conseil de l'ordre des chirurgiens dentistes en Occitanie, Alain Durand craint une pénurie totale très proche. Et pourtant, selon lui, les dentistes sont les plus exposés au virus, en contact avec la salive des patients : " Nous sommes une des populations les plus confrontées au risque puisque nous sommes directement sur le patient. Même un médecin généraliste y est confronté certes, mais à une distance disons plus importante. Si on nous rationne les masques chirurgicaux, il faudra fermer les cabinets. Et cela créera une crise sanitaire".

Les masques de base manquent, mais les dentistes auraient même besoin de protections plus sophistiquées. A savoir des masques appelés FFP2, qui bloquent à 99% les virus et bactéries... La Direction générale de la Santé les réserve pour des procédures chirurgicales bien particulières.