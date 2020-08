Coronavirus : les dépistages se multiplient, quatre personnes sont en réanimation à Avignon

Trois malades supplémentaires ont été hospitalisés en Vaucluse à cause du coronavirus. Quatre personnes sont actuellement en service de réanimation. Les laboratoires d'analyses sont pris d'assaut dans le département.

Quatre fois plus de personnes ont été testées positives au coronavirus dans la Région PACA en une semaine seulement. De près de 1 100 , on est passé à 4 729 personnes contaminées depuis le 18 août. En Vaucluse, 10 malades sont actuellement hospitalisés contre sept la semaine dernière. Quatre se trouvent en réanimation soit une personne de plus.

De nombreux laboratoires proposent des tests avec ou sans rendez-vous. Ils sont assaillis de demandes.

En PACA on déplore 12 décès en une semaine. Sur le département de Vaucluse, le bilan est stable : 39 victimes depuis le début de l'épidémie. 342 personnes sont actuellement hospitalisées dans la Région dont 40 en réanimation.

