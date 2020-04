Coronavirus - Les dermatologues alertent sur de possibles symptômes cutanés

Toux, fièvre, perte de goût… et urticaire ? Les symptômes du Covid-19 pourraient encore s'élargir

On en apprend tous les jours sur le coronavirus. Ce mardi, les dermatologues ont alerté sur de possibles signes cutanés du virus : pseudo-engelures, urticaire, rougeurs persistantes. Le Syndicat national des dermatologues-vénéréologues explique avoir "mis en évidence des lésions cutanées, associées ou non à des signes de Covid". Les explications du Professeur François Aubin, chef du service de dermatologie du CHU de Besançon.

Coïncidence ou association virologique ?

Depuis trois semaines en France, ce qui correspond au début de la période de confinement, des patients asymptomatiques se présentent tous les jours auprès des dermatologues libéraux, avec des pseudo-engelures et d'autres signes cutanés. Sans fièvre, problèmes respiratoires, parfois un petit mal de gorge.

Ces éruptions évocatrices d'une épidémie alertent les spécialistes. "Ce sont des symptômes que l'on n'a pas l'habitude de voir en cette période relativement chaude, explique le professeur François Aubin. Pour l'instant, on ne connaît pas la signification clinique ou biologique de cette éruption facile à reconnaître : un signe précoce de la maladie ? Les patients sont-ils contagieux pour leur entourage, ou positif au prélèvement ? Voilà des questions que l'on se pose encore." A priori, peu, voir aucun écrit tel ne ressort des autres pays européens.

Se considérer comme positif en cas d'apparition de symptômes sur la peau

En cas d'éruption cutanées, les patients "doivent se considérer comme étant suspect, c'est tout. On ne peut pas aller au-delà dans l'état actuel de nos connaissances, seul le prélèvement pourrait nous confirmer cette infection ou pas," insiste le professeur.

Ainsi, en cas de symptômes épidermiques, il faut faire attention à l'apparition éventuelle d'autres symptômes, beaucoup plus symboliques d'une infection. Il faut être très vigilant et considérer que l'on est contagieux : respecter ainsi au maximum les gestes barrières, le confinement, et sortir avec un masque pour ne pas contaminer les autres.

Afin de comprendre, les dermatologues souhaitent que soient testées les personnes présentant ce genre de gelures ou d'urticaires tout en précisant que les pseudo-engelures, même en plein printemps, peuvent aussi avoir d'autres causes.