Coronavirus : "Les dés sont jetés pour les quinze jours à venir", selon le Préfet du Territoire de Belfort

"L'amélioration marque le pas, et on a presque un frémissement de reprise épidémique", a rappelé ce mardi matin Jean-Marie Girier, le Préfet du Territoire de Belfort, invité de la matinale de France Bleu Belfort Montbéliard. Il a notamment fait un point sur la situation à l'hôpital Nord Franche-Comté, où les visites sont interdites depuis le samedi 12 décembre et où une unité Covid supplémentaire a rouvert en fin de semaine dernière, portant la capacité totale à 165 lits Covid à ce jour.

Si on en appelle à la responsabilité de tous, c'est pour éviter un troisième reconfinement

Ces deux dernières semaines à l'hôpital Nord Franche-Comté, il y a eu "environ une quinzaine de transferts de patients vers les hôpitaux de Vesoul et Besançon, ce qui traduit une tension très forte sur l'hospitalisation et en particulier sur la réanimation, donc oui la situation est préoccupante à cette heure", a-t-il précisé. A ce jour à Trévenans, 22 lits de réanimation sont occupés sur 40, soit plus de la moitié.

"On est dans une situation où les dés sont jetés pour les 15 jours à venir, le temps entre le moment où on attrape le virus et où on entre à l'hôpital, c'est environ une dizaine de jours, on se rend bien compte de l'effet de décalage, donc les dés sont jetés jusqu'au 1er janvier, et si on en appelle à la responsabilité de tous, c'est pour éviter un troisième reconfinement en janvier", a insisté M. Girier.

Plus de 140 décès depuis la rentrée

L'hôpital de Trévenans a enregistré 143 décès entre le 1er septembre et le 13 décembre 2020, dont 118 dans les services hospitaliers de court séjour, 21 en EHPAD et Unités de soins de longue durée (USLD) et 4 en soins de suite.

Concernant les dépistages, 650 à 1.000 tests sont réalisée par jour pour le Nord Franche-Comté. 350 à 500 tests par jour dans le Territoire de Belfort (dont 200 au drive situé dans les anciens locaux de la Chambre de métiers et de l'artisanat - CMA). Les résultats sont rendus en moins de 24h.

Ce mardi, environ 90 personnels soignants de l'hôpital de Trévenans étaient toujours en arrêt de travail pour des cas positifs de Covid-19.

Le taux d’incidence (nombre de malades rapporté à 100.000 habitants) était ce mardi de 206 pour le Nord Franche-Comté (contre 188 au niveau régional). Ce taux est particulièrement élevé chez les personnes de plus de 65 ans.

Le taux de positivité (nombre de malades rapporté au nombre de personnes testées) était de 11 pour le Nord Franche-Comté (contre 9,6 au niveau régional).

