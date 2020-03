Coronavirus : les deux députés du Cantal évitent les réunions publiques

Jean-Luc Reitzer, député Les Républicains du Haut-Rhin est hospitalisé depuis ce jeudi à Mulhouse. Ses deux collègues du Cantal, Jean-Yves Bony et Vincent Descoeur, ont décidé de se mettre en retrait pendant quelques jours; attendant de voir si d'autres cas sont confirmés à l'Assemblée Nationale.

C'est un principe de précaution, disent-ils. Les députés Les Républicains du Cantal Jean-Yves Bony et Vincent Descoeur, très affectés par l'hospitalisation de leur collègue alsacien Jean-Luc Reitzer, ont pris la décision d'éviter les réunions publiques à partir d'aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre, a-t-on appris de leur côté ce vendredi matin.

L'Assemblée Nationale n'est pas épargnée par le coronavirus. "On vient des quatre coins de France, ce n'est pas étonnant qu'on soit un peu plus exposés que les autres" souligne le cantalien Jean-Yves Bony, qui était encore à l'Assemblée cette semaine, alors que se votait les motions de censure contre le gouvernement. Il siégeait à deux pas de leur ami Jean-Luc Reitzer, mais c'est surtout le cas détecté à la buvette-snack de l'Assemblée qui l'inquiète. "J'ai pris le petit-déjeuner là bas mardi, mercredi et jeudi matin" explique l'exploitant agricole. "Forcement, ça gamberge un peu dans la tête".

Le principe de précaution

Pour autant, comme son collègue Vincent Descoeur, il ne veut pas céder à la panique. Il a quand même décidé de mettre entre parenthèse son activité publique "par précaution". Vincent Descoeur, qui devait apparaître à une Assemblée Générale de la Fédération des Clubs Ruraux des Ainés, a décidé " de s'en dispenser".

"Je dois d'abord penser à ma famille, mes proches, et mes concitoyens" explique Jean-Yves Bony

Le président de l'Assemblée Nationale a envoyé ce vendredi matin une lettre à tous les députés. Il y explique que "les députés ou les personnels" avec lesquels Jean-Luc Reitzer "a été en contact rapproché à l'Assemblée nationale dans la semaine du 24 au 28 février en ont été prévenus dès ce jeudi soir". Il a annoncé aussi la fermeture de la buvette. Néanmoins, pour les cantaliens, "on se pose des questions. J'ai appelé le SAMU ce matin" raconte Jean-Yves Bony "pour avoir quelques informations et pour connaître l'attitude à adopter avec mes concitoyens."

Leur campagne pour les municipales est fortement perturbée

Pour les deux députés, cette mise en quarantaine forcée est un coup dur, tous les deux engagés dans la campagne des municipales à Ally pour l'un, à Montsalvy pour l'autre (même s'ils ne pourront pas être maire en vertu de la loi sur le cumul des mandats). "La question se posait cette semaine de savoir si on devait reporter les élections" souligne Vincent Descoeur. "C'est vrai que les candidats aux municipales vont être fortement contrariés" estime-t-il, mais pour lui, cette décision semble logique, compte tenu du risque de propagation du virus et du principe de précaution.

