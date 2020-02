Coronavirus : les deux patients britanniques hospitalisés à Saint-Étienne toujours confinés

Saint-Étienne, France

On a des nouvelles des deux patients britanniques hospitalisés à Saint-Étienne depuis samedi parce qu'ils ont séjourné dans le même chalet qu'une personne contaminée par le coronavirus en Haute-Savoie, aux Contamines-Montjoie. Les deux personnes prises en charge par le CHU stéphanois vont bien, a expliqué le CHU mardi lors d'une conférence de presse.

L'un est contaminé, l'autre ne l'est pas et n'a pas de symptômes. Il est à l'hôpital par précaution car il logeait dans le même chalet. Les deux personnes sont en quarantaine dans deux chambres confinées, dans le service d'infectiologie du CHU. Le patient non contaminée devrait rester au maximum 14 jours (c'est la période d'incubation). En revanche, celle qui a le coronavirus n'est pas prête de sortir d'après les médecins stéphanois.

Malgré la présence de ces deux patients, l'hôpital stéphanois continue de fonctionner normalement. En cas de questions sur le coronavirus, un numéro vert est mis en place : 0800 130 000.