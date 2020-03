Coronavirus : les deux premiers cas confirmés en Région Centre Val de Loire

La Région Centre Val de Loire était l'une des dernières encore épargnée en France par l'épidémie de Coronavirus. Ce n'est plus le cas ce jeudi. Deux premiers cas ont été confirmés par les autorités sanitaires.

2 malades.. sans signe de gravité

Il s'agit d'une femme de 75 ans habitant l'Indre et Loire et ayant séjourné récemment à Mulhouse. Elle a été prise en charge au CHU de Tours. Le second patient est un homme de 40 ans, habitant l'Eure et Loir. Il rentrait d'un séjour à Milan, en Italie. Lui a été hospitalisé au Centre Hospitalier d'Orléans. Leur état, à tous les deux, ne présente pas de signe de gravité selon l'ARS, l'Agence Régionale de Santé.

Des investigations en cours

Dès mercredi soir, comme le veut la procédure, l'ARS a lancé des investigations sur les personnes avec qui les 2 patients ont pu être en contact afin de limiter la propagation du virus. D'autres enquêtes sont aussi en cours notamment sur le cas d'une agent de la mairie d'Orléans qui pourrait avoir contracté le coronavirus. En attendant, les résultats de son test, la ville d'Orléans et la Préfecture du Loiret ont fermé ce jeudi l'école Henri Poincaré où cette Atsem intervenait.