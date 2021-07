Coronavirus : les Deux-Sèvres vont expérimenter la vaccination avec Pfizer par les professionnels de ville

Les rendez-vous pour se faire vacciner sont pris d'assaut depuis les annonces d'Emmanuel Macron ce lundi 12 juillet. Les Deux-Sèvres n'échappent pas à cette tendance. Pas de chiffres précis mais "les centres de vaccination nous font effectivement état d'un engouement et d'une recrudescence des appels téléphoniques depuis ce [mardi] matin", indique Gaëlle Le Gargasson, directrice adjointe de l'ARS dans les Deux-Sèvres.

De nouveaux créneaux en centre surtout à partir du 26 juillet

Dans les Deux-Sèvres, cette semaine et la semaine prochaine 80% des rendez-vous dans les centres sont consacrés à la deuxième dose. Il y a des perspectives d'ouverture de créneaux mais surtout "à compter du 26 juillet", précise Gaëlle Le Gargasson.

La directrice adjointe de l'agence régionale de santé rappelle qu'il est aussi possible de se faire vacciner par les professionnels de ville : médecin, pharmacien, infirmier et sage-femme. A partir de la semaine du 19 juillet, les Deux-Sèvres vont expérimenter la vaccination avec Pfizer par ces professionnels "pour venir en soutien et désengorger les centres qui ont une activité déjà élevée".

L'ARS assure également que les 12 centres de vaccination du département resteront ouverts tout l'été avec le même nombre de lignes.

Pour trouver la liste des lieux de vaccination dans les Deux-Sèvres, cliquez ici.