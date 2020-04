Coronavirus : les deux tiers des Niçois ont déjà commandé leurs masques en ligne

Depuis lundi, une plateforme en ligne permet aux personnes résidant à Nice de commander une paire de masques en vue du déconfinement progressif à partir du 11 mai. Plus de 210.000 demandes ont déjà été enregistrées. La distribution sera effectuée dans des points relais dès le mardi 28 avril.

Plus d'un million de masques ont été commandés par la ville de Nice pour les habitants.

En moins de cinq jours, plus des deux tiers des Niçois ont déjà commandé des masques en ligne. Chaque habitant a droit à deux masques en tissu réutilisables et lavables dix fois, après inscription sur une plateforme mise en place par la ville de Nice. Un justificatif de domicile est demandé, puis un SMS est envoyé après chaque inscription pour indiquer un lieu de retrait et un créneau horaire.

Une cinquantaine de points de relais vont être activés dès le mardi 28 avril, souvent des bâtiments municipaux où les Niçois pourront récupérer leurs masques : 1,2 million de pièces vont être commandées à cinq entreprises françaises, une partie de la commande est déjà arrivée. Depuis lundi, des masques sont aussi distribués aux domiciles des personnes fragiles et isolées.

Des couturières bénévoles à la diacosmie

Pour répondre aux questions des habitants, la ville de Nice a lancé une foire aux questions sur internet. Les 48 communes de la métropole devraient également bénéficier de ces masques pour leurs habitants.

Par ailleurs, une fabrique municipale de masques s'est aussi mise en place à la diacosmie de Nice, où sont habituellement confectionnés les costumes de l'Opéra. En ce moment, 26 couturières bénévoles s'activent pour fabriquer des masques en tissu, et ainsi constituer un stock stratégique pour l'après-confinement.