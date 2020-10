Coronavirus : les deux tiers des résidents de l'Ehpad de Saint-Vaury sont contaminés

Ce dimanche soir, 28 résidents sur 38 étaient positifs au coronavirus, soit deux tiers des personnes hébergées à l'Ehpad de la Vallette à Saint Vaury. Parmi le personnel, sept cas ont aussi été confirmés par la direction. Ce sont les résultats de la deuxième vague de dépistage au sein de l'établissement après la découverte d'un cas parmi les soignants, il y a une dizaine de jours.

Mesures maintenues

À ce jour, la direction affirme que les malades vont bien et que leur état ne nécessite aucune hospitalisation. Mais au vu des résultats des tests, le protocole sanitaire instauré au sein de la maison de retraite est maintenu. Les repas et les activités se font dans les chambres et les patients reçoivent régulièrement la visite du médecin. Les visites restent suspendues jusqu'à nouvel ordre.