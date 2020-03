Coronavirus : le don du sang encore plus nécessaire

Malgré le confinement mis en place pour lutter contre le coronavirus, le don du sang est toujours possible et reste nécessaire, car les malades chroniques ont toujours besoin de perfusion.

C'est le paradoxe dans cette crise sanitaire inédite causée par le coronavirus. Il faut rester confiner chez soi le plus possible pour limiter la propagation de l'épidémie mais il faut maintenir les dons de sang. Les malades chroniques ont toujours besoin de perfusion précise Yohann Roustel, l'ancien président de l'association Cénomane du don du sang. La Maison du don du sang de l'hôpital du Mans reste ouverte. Il faut prendre rendez-vous par téléphone (02.43.39.94.94) pour permettre l'accueil des donneurs en toute sécurité. Sur l'attestation de sortie, mentionnez don du sang ou cochez la case "aide à une personne vulnérable".

Une baisse des dons

Avant la mise en place du confinement généralisé, les dons avaient déjà commencés à baisser. L'association Cénomane a ainsi collecté 20 à 30% de moins de sang qu'à l'habitude précise Yohann Roustel. "Par exemple, à La Milesse, d'habitude, près de 100 donneurs font le déplacement. Il y a quelques jours, ils n'étaient que 60" explique-t-il.

Des besoins vitaux en sang

Les malades chroniques comme les personnes atteintes d'un cancer ont un besoin vital de sang, notamment de plaquettes, un produit qui a une durée de vie de 5 à 7 jours seulement. L'association Cénomane du don du sang lance donc un appel aux mairies pour qu'elles continuent de mettre à disposition des salles, dans de bonnes conditions.

Toutes les précautions sont prises

Les conditions pour donner son sang restent les mêmes : ne pas avoir voyagé dans un pays à risque, être en parfaite santé, ne pas avoir eu de rapports sexuels à risque. L'entretien médical avant le don est maintenu. Et toutes les précautions sont prises en regard de l'épidémie de coronavirus en cours. Le donneur doit se laver les mains plusieurs fois, avant et après le don et avant et après la collation, qu'il prendra seul. Les infirmiers qui effectuent les collectes ne s'occupent plus que de deux patients contre trois d'habitude pour pouvoir respecter les distances de sécurité.