Coronavirus : les dons du sang en hausse dans l'Yonne

Avec l' arrivée du coronavirus et la mise en place du confinement, l 'EFS avait prévu une baisse des dons dans l' Yonne et bien en fait c'est tout le contraire . L'Yonne a besoin de 50 dons par semaine sur les sites d' Auxerre et de Sens et d'une soixantaine sur les autres collectes .

280 dons en 2 jours

"Les donneurs sont venus en nombre notamment vendredi et samedi derniers dans les deux sites de prélèvements à Auxerre et Sens; 280 dons en tout pour 50 en moyenne sur chaque site . C'est très bien mais maintenant il va falloir plutôt étaler les dons _sur les prochaines semaines pour éviter des ruptures de stocks car le sang est une denrée périssable"_explique Véronique Droin la directrice de l'EFS à Auxerre

Les globules rouges ont en effet une durée de vie de 42 jours . Véronique Droin conseille donc de prendre rendez vous avant de se rendre sur un lieu de collecte .

Et pour ceux qui serez inquiet au sujet d'une éventuelle contamination au Covid 19, la directrice de l'EFS à Auxerre se veut rassurante, tout est prévu pour éviter toute infection.

Prendre rendez-vous

Le mieux si vous voulez donner votre sang est de prendre rendez-vous au préalable en appelant les centres d' Auxerre ou Sens ou en vous inscrivant par internet sur le site mon-rdv-dondusang.efs.sante.fr. L EFS de la region Bourgogne Franche Comté regroupe 8 sites de prélévements dont deux dans l'Yonne.