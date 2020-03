Coronavirus : les drive de fast-food et la livraison à domicile fonctionnent normalement en Dordogne

Le coronavirus se propage "activement" sur "l'ensemble du territoire" français. Le gouvernement a donc décidé de passer au stade 3 de l'épidémie pour lutter contre le Covid-19.

Le déclenchement de ce nouveau stade induit la fermeture de tous les lieux recevant du public (restaurants, cafés, cinémas, discothèques, lieux de cultes, etc), ainsi que tous les commerces à l'exception des commerces essentiels comme les magasins d'alimentation, les pharmacies, etc. L'accueil en salles dans les enseignes de restauration rapide ne fonctionne plus, néanmoins les drive de fast-food et la livraison à domicile continuent leur activité en Dordogne.