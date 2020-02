Changement de consigne de la part de l'Agence régionale de santé : finalement les écoles Alexis Bouvard des Contamines-Montjoie et Marie Paradis de Saint-Gervais (Haute-Savoie) restent fermées jusqu’au jeudi 20 février inclus par mesure de précaution.

Coronavirus : les écoles des Contamines-Montjoie et de Saint-Gervais restent fermées

Haute-Savoie, France

Dans un premier temps, il avait été annoncé une réouverture des écoles Alexis Bouvard des Contamines-Montjoie et Marie Paradis de Saint-Gervais (Haute-Savoie) le lundi 17 février. Finalement, l'ARS applique strictement le principe de précaution : les deux établissements de Haute-Savoie restent fermés jusqu’au jeudi 20 février inclus. Les enfants sont logiquement en vacances scolaires le lendemain en fin de journée.

Dans ces deux établissements l'enfant britannique qui a contracté le virus a été présent jusqu'au 6 février. Il faut donc prendre en compte un délai d'incubation de 14 jours avant de pouvoir rouvrir.

L'école Montessori de Thonon peut rouvrir

En revanche, l’école Montessori de Thonon-les-Bains pourra bien rouvrir lundi prochain 17 février. Sa fermeture était fixée jusqu’au 14 février, et à cette date, la période d’incubation du virus est respectée, le dernier contact avec l’enfant malade ayant eu lieu le 31 janvier 2020 dans cette école de Thonon-les-Bains.

L'ARS précise dans un communiqué qu’il n’y a aucun risque à fréquenter les communes des Contamines-Montjoie, Saint Gervais et Thonon-les-Bains. Les personnes qui auraient séjourné dans ces communes récemment et qui n’ont pas été contactées par l’ARS, ne présentent donc pas de risque vis-à-vis de ce virus pour leur santé, ni pour celle de leurs proches.

à lire aussi Coronavirus : une école Montessori fermée par précaution à Thonon-les-Bains

Des masques à disposition des personnes en isolement

Aucun nouveau cas positif n’a été signalé à ce jour en Haute-Savoie (et dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes). Le suivi quotidien téléphonique réalisé par les équipes médicales de l’ARS se poursuit auprès des personnes qui ont été identifiées par l’agence comme contact avec une des personnes malades aux Contamines.

Des masques de protection (masques chirurgicaux) vont être mis à disposition gratuitement pour les adultes et enfants en isolement à leur domicile et qui présentent des symptômes respiratoires. Ces masques pourront être retirés par leur entourage proche, UNIQUEMENT sur présentation d’un mail envoyé par l’ARS à ces personnes, à partir de ce jeudi 13 février, dans trois pharmacies sur les secteurs de St Gervais, Contamines-Montjoie et Thonon-les-Bains.

Rappel des recommandations et conduites à tenir

Pour les personnes séjournant aux Contamines-Montjoie ayant été en contact rapproché avec les personnes malades du coronavirus et qui présenteraient des symptômes de toux et de difficultés respiratoires, il est recommandé de :

Rester chez elles

Contacter rapidement le SAMU centre 15 qui décider de la conduite à tenir

qui décider de la conduite à tenir Ne pas se rendre directement chez le médecin , ni aux urgences de l’hôpital

, ni aux urgences de l’hôpital Pour les personnes ayant prévu de séjourner dans la station, il n’y a, à l’heure actuelle aucune consigne de restriction