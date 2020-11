Coronavirus : "Les effets psychologiques du deuxième confinement sont très durs", pour SOS Amitiés Poitiers

Habituellement, les 29 écoutants bénévoles de SOS Amitiés Poitiers reçoivent entre 8000 et 9000 appels par an. Au début de ce mois de novembre, ils étaient déjà 11000, calcule la présidente de l'association Martine Quintard. Invitée de France Bleu Poitou, ce 18 novembre, elle note clairement les effets du reconfinement.

"Nous constatons une aggravation nette de la souffrance psychique, avec des évocations de dépressions, d'envies suicidaires,", souligne Martine Quintard

"On est le témoins d'une souffrance importante de nos concitoyens", explique-t-elle. L'isolement est aggravant. Le nombre d'appels a fortement augmenté et "nous avons plus d'appels de jeunes aussi, et sur le tchat les ados et les jeunes adultes sont très en demande".

L'association manque d'écoutants. "Il y a en a 29 à Poitiers, mais c'est très compliqué. On sait que l'on prend un appel sur quatre et qu'il y a beaucoup d'attente", résume la présidente. "On s'attend encore à une augmentation des appels autour de la période de Noël, qui en temps normal est déjà très tendue, jour et nuit."

Numéro de SOS Amitiés Poitiers, à joindre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 : 05 49 45 71 71.