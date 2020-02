Coronavirus : les églises d'Ille-et-Vilaine s'adaptent pour faire face à l'épidémie

Les prêtes du département d'Ille-et-Vilaine viennent de recevoir des recommandations de Mgr D’Ornellas, évêque de Rennes, Dol et Saint-Malo. Celui-ci demande aux religieux du diocèse de respecter certaines mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Alors que le gouvernement vient d'annuler "tous les rassemblements de plus de 5.000 personnes en milieu confiné", il va y avoir du changement ce weekend dans les églises d'Ille-et-Vilaine.

En effet, Mgr D'ornellas évêque de Rennes, Dol et Saint-Malo demande à ses prêtres, dans une lettre, de mettre en place certaines mesures pour limiter la propagation du coronavirus. La France compte, ce samedi après-midi, 73 personnes atteintes par le coronavirus (Covid-19). Dans les église du département d'Ille-et-Vilaine, il ne sera plus possible d'effectuer de baiser de la paix, ni de poignée de main pendant la messe comme il est de tradition.

Pour la distribution des hosties, là aussi, il va falloir modifier les habitudes. Les croyants ne pourront pas la recevoir directement dans la bouche mais uniquement de la main à la main. Mgr D’Ornellas demande également à ses prêtres de retirer, dans les églises, l'eau bénite des bénitiers. Les hommes d'églises ont aussi pour consigne de se laver régulièrement les mains avec du savon.