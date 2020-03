Coronavirus : en Alsace, les Ehpad dans l’œil du cyclone

Les Ehpad du Bas-Rhin sont dans la tourmente. Les symptômes du coronavirus touchent de plus en plus de résidents comme de soignants. Parfois les équipes ne fonctionnent plus qu'avec la moitié des effectifs. L'Agence Régionale de Santé a annoncé des actions de protection supplémentaires