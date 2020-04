Coronavirus : les entreprises de la région PACA vont pouvoir commander des masques sur une centrale d'achat

Après les soignants, les forces de l'ordre et les communes, voici venu le temps des entreprises. Elles vont à leur tour pouvoir se fournir en masques pour leurs employés, grâce à un système de commandes en ligne mis en place par la région PACA. "Cette initiative permettra d'assurer le retour à la vie, de relancer l'économie de notre région, et d'affronter le déconfinement et ses étapes, tout en protégeant nos équipes", explique Renaud Muselier, président de la région PACA.

Les entreprises ont désormais une cagnotte Leetchi à leur disposition pour commander les masques dont elles ont besoin, avec un minimum de 10.000 pièces. La commande globale est déclenchée dès que le seuil des 5 millions de masques est atteint. Selon Renaud Muselier, 5 millions de masques pourraient ainsi être commandés chaque semaine jusqu'à la fin du mois de mai. Soit 15 millions de masques supplémentaires au total.

Cinq millions de masques pour les métiers à risque et les communes

La région a d'ores et déjà commandé cinq millions de masques et a commencé à les distribuer aux soignants, aux forces de l'ordre, aux pompiers et aux communes. La commande a été réceptionnée mercredi 22 avril. Plus de la moitié de ces masques étaient réservés aux soignants. Pour les 900 communes de moins de 20.000 habitants, un plafond de 100 masques a été décidé. Pour les récupérer, les habitants doivent prendre rendez-vous auprès de leur mairie.