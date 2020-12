Coronavirus : les États-Unis autorisent un deuxième vaccin anti-covid, celui de Moderna

Les États-Unis ont accordé vendredi une autorisation en urgence au vaccin de Moderna contre le Covid-19, a annoncé l'Agence américaine des médicaments (FDA). Ce deuxième vaccin anti-covid est autorisé par les États-Unis après celui des laboratoires Pfizer/BioNTech dans l'immense campagne de vaccination débutée lundi aux États-Unis. "Félicitations, le vaccin de Moderna est désormais disponible !", s'est félicité le président sortant Donald Trump.

Son successeur à la Maison Blanche, le démocrate Joe Biden, a quant à lui salué dans un communiqué ce "nouveau jalon" dans la lutte contre le Covid-19, tout en soulignant les "immenses défis" que représentent encore "la production et la distribution (du vaccin), et la tâche monumentale de vacciner des centaines de millions d'Américains".

Distribution immédiate

"Avec deux vaccins désormais disponibles pour la prévention contre le Covid-19, la FDA a franchi une nouvelle étape cruciale dans la lutte contre cette pandémie", a salué son chef, le Dr Stephen Hahn. La distribution des doses, pensée depuis des mois, doit "commencer immédiatement", a annoncé Moderna dans un communiqué après l'annonce de l'autorisation. L'objectif était "d'avoir les camions qui attendent littéralement juste à côté de l'usine pour pouvoir les charger et partir dès le OK de la FDA", avait confié à l'AFP Stéphane Bancel, le patron de Moderna.

La formule de la jeune société peut être conservée à -20°C, et non -70°C pour le vaccin de Pfizer, une température bien plus basse que les congélateurs standards et qui a forcé le groupe à développer des containers spécifiques pour le transport.

Des millions de doses pré-commandées

Le vaccin, dont le gouvernement américain a pré-acheté 200 millions de doses (contre 100 millions à Pfizer), est efficace à 94,1%, selon une synthèse des données de Moderna par la FDA, ce qui signifie qu'il réduit d'autant les chances de contracter le Covid-19. La firme installée dans le Massachusetts a promis de distribuer 20 millions de doses d'ici la fin décembre 2020, puis 80 millions supplémentaires au premier trimestre 2021, et les 100 autres millions au deuxième trimestre (soit d'ici fin juin). Puisqu'il se prend en deux doses espacées de quatre semaines, cela correspond à 100 millions de personnes vaccinées.

La priorité est pour le moment donnée aux soignants les plus exposés et aux pensionnaires des maisons de retraite, comme l'ont recommandé les autorités sanitaires américaines. Les États-Unis sont le pays le plus touché par la pandémie, avec plus de 313.000 morts et plus de 17,4 millions de cas confirmés de Covid-19.