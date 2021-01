Coronavirus : les étudiants de l'université du Mans se mobilisent pour revenir dans les amphis

Lou Anne Goutier, est étudiante en acoustique et vibration, elle a 20 ans et elle est membre du comité de mobilisation pour le retour des étudiants en présentiel.

Des étudiants en très grande souffrance

"Le plus dur, c'est d'être seule. D'être seule devant son ordinateur", souligne Lou Anne Goutier membre du comité de mobilisation. De nombreux étudiants souffrent de ces cours à distance. Il n'y a plus l'énergie du groupe. Certes, il y a des cours en visio qui ont été mis en place par la direction de l'université du Mans, mais pour Lou anne Goutier, c'est souvent du bricolage. Les connexions internet ne sont pas forcément suffisantes tout le temps et ça rame régulièrement. De plus, être devant son ordinateur pendant huit heures par jour, ce n'est pas forcément le monde idéal pour les étudiants. "Aujourd'hui, on veut faire revenir un maximum d'étudiants mais en respectant le protocole sanitaire".

Les 12.000 étudiants de Le Mans Université ont repris les cours mais toujours à distance. Ils reviennent dans les amphis de la fac seulement pour passer les examens et pour les cours de travaux pratiques © Radio France - Christelle Caillot

Deux journées de mobilisation

Les étudiants de l'université du Mans se mobilisent pour deux journées d'actions. La première est prévue ce mercredi midi devant le restaurant universitaire pour demander la réouverture de l'établissement. Le RU ne propose pour le moment que des plats à emporter.

Et puis, il y aura une occupation de la faculté mardi prochain (26 janvier). Le comité de mobilisation appelle les étudiants et les enseignants à venir faire cours en présentiel. "Pour nous aujourd'hui, le ministère voit le temps à trop grande échelle; pour eux un mois c'est court, et pour nous c'est très long, c'est un tiers de semestre. Ce n'est plus possible, les étudiants sont vraiment trop en souffrance" souligne Lou Anne Goutier membre du comité de mobilisation.

À réécouter : l'interview de Lou Anne Goutier